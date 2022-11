Chetumal, 20 de noviembre 2022.- De los más de 200 millones de pesos presupuestados para la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESO) en Quintana Roo, únicamente restan por ejercer el capítulo mil, limitando la operatividad de la dependencia en lo que refiere a la atención de los ciudadanos, informó su titular, Pablo Bustamante Beltrán.

El entrevistado mencionó que continúan en la revisión del proceso de entrega-recepción, del cual hasta el momento no han sido detectadas irregularidades por parte de su antecesora.

No obstante, el funcionario estatal reveló que en materia presupuestal únicamente se cuenta para pagar sueldos y prestaciones pero no para los programas sociales.

“En este momento no tenemos ningún programa y no estamos recibiendo solicitudes, no hay presupuesto, todo es para el próximo año”. Afirmó

Explicó que no todos los programas sociales contaban con recurso asignado y por lo cual en este mes y medio que resta del año trabajan a marchas forzadas para no suspender ningún programa por instrucción de la gobernadora Mara Lezama.

Dijo ya trabajan en su presupuesto 2023 en el cual se contempla duplicar o triplicar el presupuesto de presente año para la Secretaría de Desarrollo Social con la finalidad de atender a los sectores más vulnerables y disminuir los niveles de pobreza en Quintana Roo a través de los programas sociales. (Infoqroo)