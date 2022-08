Chetumal, 17 de agosto 2022.- La presidenta municipal Yensunni Martínez Hernández dijo que en Chetumal y en otros puntos del municipio está detenida la inversión, debido a que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos (Semarnat) interpuso una controversia constitucional, y mientras no se resuelva no se podrá hacer nada.

Y es que Semarnat, explicó, interpuso una controversia constitucional contra el Programa Municipal de Ordenamiento Territorial, Ecológico y Desarrollo Urbano Sustentable (Pemodetus) con el argumento de que el Ayuntamiento se extralimita en sus atribuciones.

Ante ello, la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA) emprendió pláticas con la Semarnat para que se vuelvan a traer estos Pemodetus, y una vez armonizados se pueda echar andar la inversión en proyectos en Chetumal, que incluye Uay Pix, Xul Ha, Mahahual y Xahuachol.

“Una vez que se armonicen estas herramientas con Semarnat y SEMA, se tendrá que prever cuál es el camino a seguir para que se realicen varias inversiones, desde aquellas pequeñas hasta grandes, como hoteles”, indicó.

Yensunni Martínez reiteró que en Chetumal está detenida la inversión debido a que los PDU no están bien distribuidos, y el Ayuntamiento no puede hacer ninguna modificación hasta que no se resuelva la controversia con la Semarnat, lo cual espera que sea lo más rápido posible.

De acuerdo con la funcionaria en este convenio no solo participa Othón P. Blanco sino todos los municipios para que aquellos que tienen controversias puedan salir adelante y los que aún trabajan en ella empleen las herramientas adecuadas para que no, tengan problemas. (Infoqroo)