Cancún, 16 de junio.- Gustavo Miranda García, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la XVI Legislatura, defendió la iniciativa de que los diputados locales puedan permanecer en el cargo hasta por cuatro periodos de tres años, con el argumento de que se tendrán legisladores mejor preparados y para homologar un criterio constitucional con otros 20 estados.

Actualmente, los legisladores locales pueden reelegirse una vez, pero recordó que la reforma aprobada en 2014, permite que sea hasta tres veces, como ocurre en otros 20 estados, e incluso señaló que en otros países puede ser indefinida.

“Lo que busca es dar mayor autonomía a la profesión del legislativo para que no haya un sometimiento con el Ejecutivo. Además, así como está el servicio civil de carrera no veo por qué si haces una buena labor no puedas reelegirte”, añadió.

Entrevistado por Radio Fórmula, expresó que no porque ya se permita signifique que un diputado seguirá varios años más, pues esa oportunidad la da el mismo partido que lo postula.

“Hay que profesionalizar lo que tenemos para que no lleguen más improvisados”, dijo y abundó que la iniciativa está aún en la comisión de puntos constitucionales, pues hay otros temas pendientes que ventilar como el de la residencia mínima de 10 años para cargos públicos como el de Fiscal, secretario de seguridad pública.

A la pregunta de qué es más importante, la capacidad o residencia, respondió que el tener un buen currículum y la experiencia es vital para desempeñar un cargo, y si además se tiene un gran amor a tu estado es mucho mejor.

“Podemos traer la mejor tecnología y los asesores que han funcionado en otros lugares, pero creo que los ejecutores deben ser los quintanarroenses. Es necesario promover un sentido de identidad”, añadió.