Chetumal, 14 de abril 2022.- La Cruz Roja Mexicana, delegación Chetumal, atiende un promedio de 10 llamados de auxilio en temporada normal, los cuales llegan a duplicarse en períodos vacacionales, por el incremento de accidentes registrados en estas fechas, como la Semana Santa, informó Carlos Constandse Madrazo, quien pidió el apoyo de los quintanarroenses para la benemérita institución.

El delegado estatal de esa instancia, añadió que requieren un estimado de 200 mil pesos al mes para la atención de emergencias médicas, y depende primordialmente de las aportaciones y donativos económicos de la población, que a dos años de la pandemia dejaron de llegar, por la crisis generalizada que ocasionó.

Señaló que las delegaciones, como la de Chetumal, siguen padeciendo complicaciones para su operatividad, contrario a lo que sucede en municipios como Felipe Carrillo Puerto.

Constandse Madrazo, reconoció que fueron dos años sumamente complicados para la Cruz Roja, la cual pese a ello no dejó de operar las 24 horas los 365 días del año, aun con un desbalance de su economía y que logró salir avante, gracias al apoyo de empresarios.

Detalló que tan solo en casos de COVID-19 atendieron al menos a unas nueve mil personas, durante el periodo más álgido de la pandemia, pese a las complicaciones que representaba mantener los espacios, ambulancias desinfectadas y el personal debidamente protegido.

También recordó que la Cruz Roja es independiente y no pertenece al gobierno al ser una asociación privada y depende mucho de las personas que viven en la zona para poder mantenerla y que brinde servicios de calidad cuando se requiera.

Apuntó también que un peso por cada chetumaleño podría apoyar a la delegación de la Cruz Roja, pero dijo no entender por qué existe resistencia de la población para aportar, ya que no hay nadie tan rico, o tan pobre, para que no necesite algún día de ella. (Infoqroo)