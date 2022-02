Chetumal, 9 de febrero 2022.- El Pleno del Tribunal Electoral de Quintana Roo, en sesión pública no presencial, por unanimidad determinó declarar la inexistencia de las conductas denunciadas por violencia política contra la mujer en razón de género, en agravio de la senadora Marybel Villegas Canché.

Lo anterior, al resolver el Procedimiento Especial Sancionador que interpuso Marybel Villegas en contra de quien resulte responsable, por la presunta comisión de violencia política contra la mujer en razón de género, toda vez que las expresiones realizadas en diversos links denunciados, afirma se le demerita por ser mujer, y menosprecia sus logros ante la opinión pública.

La decisión del Pleno señala que del caudal probatorio no se pudieron acreditar los hechos denunciados. Sin esta circunstancia no se puede determinar la responsabilidad de las partes denunciadas, dado que las expresiones efectuadas por diversos medios de comunicación, se realizaron en el marco de la libertad de expresión, lo cual no vulnera derechos de la denunciante.

También, se estableció que diversos links denunciados fueron analizados por el Tribunal, en el expediente Procedimiento Especial Sancionador. (Infoqroo)