Chetumal, 26 de agosto.— El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (Sutage), Roberto Poot Vázquez, y el abogado Wayne Cachón Carrillo dieron a conocer en conferencia de prensa que interpondrán una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por amenazas de muerte que ha recibido el primero de algunos de sus agremiados inconformes.

Desde hace un par de semanas circulan diversas declaraciones sobre actos de corrupción que se atribuyen a Poot Vázquez, aunque esto no ha sido comprobado, ni tampoco denunciado ante la autoridad competente.

En la entrevista, el líder sindical dijo que las amenazas proceden de los propios agremiados por razones que por el momento no están en el contexto, ya que el tema es

sindical. Hay rumores en el sentido de que se pretende reelegir en la próxima elección, cuya convocatoria se lanzará en la tercera semana de septiembre.

“Tengo audios con amenazas de muerte, el motivo no lo tengo claro. Algunos sindicalizados dicen que me van a sacar de aquí, igual que me matan. Son de tema sindical, más que nada”, afirmó.