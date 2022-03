Chetumal, 15 de Marzo 2022.- El comportamiento de la pandemia en los meses subsecuentes será crucial para que los dueños de los cruceros determinen si arribaran al 100 por ciento de su capacidad, estimó Rodolfo Espadas Ixté.

Empero, el Vicepresidente de la Unión de Empresarios Turísticos de la Costa Maya dijo que la recurrencia de atraques al puerto de Mahahual empieza abonar a su consolidación económica a dos años de la pandemia.

Ejemplo de ello, dijo que el crucero Wonder of the Seas, de la naviera Royal Caribbean, siguió su camino por la costa quintanarroense al atracar en Mahahual, tras su visita, ayer, a Cozumel.

El entrevistado mencionó que, si bien los cruceros arriban en estos momentos a un promedio del 50 por ciento de su capacidad, como parte del control de la pandemia, las navieras ya analizan la posibilidad de que estos hoteles flotantes operen al 100 por ciento en los próximos meses, lo cual se traducirá en un mayor número de turistas y, por ende, en derrama económica para los prestadores turísticos de Mahahual.

“Hay muchas expectativas y nosotros muy contentos. Sentimos que estamos mejorando mucho en la cuestión de servicios a dos años de la pandemia”, aseveró.

Espadas Ixte detalló que tan solo en el presente mes de marzo prevén un total de 70 arribos en el muelle de cruceros de Mahahual, lo cual comienza a dejar una importante derrama económica en este destino.

Además de que, con el atraque continuo de los hoteles flotantes el puerto Gran Costa Maya se volverá a consolidar como el segundo puerto más importante de México. (Infoqroo)