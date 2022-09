Chetumal, 15 de septiembre 2022.- Como una falta de respeto a los votantes, calificaron el rechazo de la senadora Maribel Villegas Canché que no rendió protesta como diputada local de la XVII legislatura.

Al darse hoy lectura al oficio de justificación de la senadora Villegas en la que se excusa al no rendir protesta como diputada, cargo para el cual fue electa, algunos legisladores expresaron su desacuerdo y calificaron esa acción como una falta de respeto para quienes votaron.

Julián Ricalde expresó que no es que se quiera decir que Maribel Villegas no está en su derecho de expresar querer pertenecer o no a la XVII legislatura, y que se debería hacer algo al respecto.

A su vez, Susana Hurtado manifestó que por respeto a esta legislatura, la morenista debió haber rendido protesta y solicitar licencia.

Por su parte, el coordinador de Morena, Humberto Aldana expresó la necesidad de aprobar el oficio para dar continuidad al cauce legal y llamar a quien sí quiera servir a la población de Quintana Roo.

“Debemos continuar con el trámite legal para que asuma el cargo alguien que sí está comprometido con la ciudadanía quintanarroense y tenga deseos de ser diputado”, añadió. (Infoqroo)