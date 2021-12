CHETUMAL, 10 de diciembre (Infoqroo).- Eduardo Martínez Arcila, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo), informó que la XVI Legislatura reforzará la vigilancia en torno al perímetro de la sede legislativa, con garantía al libre tránsito y al derecho a la manifestación, y exigió esclarecer el ataque al edificio legislativo esta madrugada, en el que sujetos le prendieron fuego a estructuras navideñas.



En entrevista el diputado dijo que, tras el incendio del árbol navideño del Congreso y la pinta de uno de los muros del edificio, presentaron ya las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General del Estado, con pruebas como videos de vigilancia del propio recinto legislativo y de establecimientos cercanos.

Martínez Arcila confió en que pronto la Fiscalía General del Estado (FGE) de con los presuntos responsables de la agresión contra de uno de los poderes del Estado.

“Es una agresión directa contra uno de los poderes del Estado, donde se realiza una actividad fundamental para el desarrollo de Quintana Roo, donde estamos por entrar ahora en el análisis final de los paquetes financieros y me parece grave que esto ocurra”, aseveró.

Ante esta situación dijo que ya se estableció contacto con el titular de la Secretaría de Seguridad Pública para que se disponga mayor vigilancia del perímetro del Congreso, en especial, al estar próximos a debatir el Paquete Económico 2022, previo a la clausura del periodo ordinario de sesiones en cinco días.

“Sin impedir, el libre tránsito, la manifestación de quien quiera hacerlo, vamos a reforzar de manera tal que no se pueda acercar ninguna persona a causar daños a la propiedad y mucho menos algún servidor público que esté ahí”, precisó.

Señaló importante que se aclare cuanto antes quiénes fueron los responsables es de estos actos, para saber si no tiene absolutamente nada que ver con lo que se debatió un día antes en las Comisiones.

“Hace un año cuando se tomó el Congreso, nunca actuamos con la fuerza pública, se respetó el derecho a manifestar las ideas, porque en Quintana Roo se respeta eso. Ahora habrá que cuidar que, quien vaya a manifestarse no lo haga de manera violenta”, concluyó.