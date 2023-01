El Secretario General del Sindicato de Choferes de Automóviles de Alquiler (Suchaa), Julio César Castillo Zapata, justificó los hechos suscitados ayer en Cancún, donde un grupo de taxistas de la central denominada Andrés Quintana Roo, bloqueó los accesos a la zona hotelera impidiendo la libre circulación y perjudicando a miles y miles de turistas y locales en protesta por la operación de la plataforma Uber.

En declaraciones en esta capital, el líder de los taxistas de Othón P. Blanco, afirmó que esas agresiones son consecuencia “del enojo del gremio, porque la plataforma opera de manera ilegal y sin que la autoridad actúe al respecto”.

Añadió que, en su caso, los Taxistas de Chetumal piden “piso parejo” ante la prestación del servicio por particulares a través de la plataforma digital Uber, pues lo único que buscan es que todos los choferes cumplan con los mismos requisitos y pagos”.

Añadió: “Lo que pedimos es que haya piso parejo, nosotros cumplimos con ciertos requisitos para poder tener la funcionalidad, entonces queremos que todos cumplamos con lo mismo. “Nos rige una tarifa que nos pone el Imoveqroo y a ellos hay que ver quien los regulará y pedimos que también paguen lo que pagamos por todos los requisitos que nos exigen y por eso demandamos, insisto, piso parejo”, recalcó.

Declaró que cada año son sometidos a diferentes revisiones que deben aplicarse para poder operar, además de pagar los permisos que al final del día es dinero que sale de los bolsillos de cada uno de los socios que, además, hasta el momento no se han recuperado de la pandemia.

Dijo que en el caso particular de la capital del estado, aún existen alrededor de 300 concesiones que no laboran, debido a que los propietarios aún no tienen el capital para reparar o para renovar sus unidades, además de los pagos que tienen que hacer por trámites y permisos para poder laborar.

Castilla Zapata precisó que para que ellos pueden brindar el servicio deben hacerlo a partir de una concesión que los particulares no tienen, por lo que consideró necesario regular la Ley en ese sentido, al señalar que hay desventaja para quienes tienen años trabajando y que ahora, podrían enfrentar una disminución en sus ingresos.