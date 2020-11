Chetumal 1 de noviembre.- El gobernador Carlos Joaquín expresó que los estados requieren más ingresos para resolver las necesidades de la gente y para proporcionar servicios públicos como agua potable, calles e infraestructura, que son importantes y necesarias para que poblados y ciudades tengan mejores condiciones de vida.

“Requerimos de apoyos inmediatos para la población y lo que queremos es contar con más recursos para ayudar a quienes más lo necesitan”, expresó.

Carlos Joaquín explicó que el pacto fiscal federal tiene mucho que mejorar, por lo que ha pedido directamente al secretario de Hacienda Arturo Herrera Gutiérrez hacer una revisión de la captación de recursos.

El titular del Ejecutivo aclaró que él no forma parte del grupo de gobernadores que formaron una alianza federalista.

“Nosotros no somos parte de esa alianza, compartimos algunas ideas, pero no las formas en que se han dado los comentarios. Me parece que el pacto fiscal puede mejorar, lo hemos dicho desde siempre”, afirmó.

Carlos Joaquín explicó que el presupuesto federal tiene dos tipos de ingresos: los tributarios y los no tributarios. Los tributarios son los que se envían hacia los estados y los municipios, es decir, los capta el gobierno federal y, de acuerdo con las fórmulas, se reparten entre los estados y los municipios. Los no tributarios son los que la federación capta y no se reparten.

Para el año de 2021, dijo que el presupuesto federal para Quintana Roo tiene una reducción en los ingresos tributarios y, aunque el proyecto completo tiene un incremento para el estado, los recursos que llegan a través del estado y de los municipios son menores.

Carlos Joaquín comentó que hay la posibilidad de una mejor forma de captación de recursos desde lo local con derechos e impuestos ya existentes que tienen poca revisión o supervisión por parte de la autoridad federal.

Dijo que esto pudiera trasladarse a municipios y estados para que den mejores frutos.

Ejemplo de ello es la Zona Federal Marítima Terrestre, que es un derecho de tipo federal que prácticamente era no cobrable y no generaba ningún tipo de ingreso al gobierno durante mucho tiempo. En cuanto fue transferido a los municipios del estado, inmediatamente dio mejores frutos.