Chetumal, 25 de Septiembre 2022.- El ahora ex Gobernador, Carlos Joaquín González, dejó obras inconclusas en carreteras y calles en el municipio de Lázaro Cárdenas, tras la conclusión de su administración, aseguró su Alcalde, Emir Bellos Tun.

El alcalde explicó que como parte de un empréstito de 820 millones de pesos, la Secretaría de Obras Públicas (SEOP), en manos de William Conrado Alarcón, presupuestó una inversión de 66 millones de pesos para la reparación del tramo carretero que conduce hacia Chiquilla, mismo que quedará inconcluso al tener menos de 30 por ciento de avance.

Indicó que desconoce qué sucederá con la obra, una vez que ingrese la administración de Mara Lezama, por lo que buscará sostener una reunión con las autoridades correspondientes para darle el seguimiento y no dejar abandonado al municipio de Lázaro Cárdenas.

Dijo que el ahora ex gobierno estatal nunca previó eficientizar estos recursos, los cuales no se reflejaron en el tramo Kantunilkin-San Ángel, donde la carretera estaba en óptimas condiciones, por lo cual no era necesario que recibiera mantenimiento con una película de asfalto.

Y en lugar de ello, dijo, se pudo re direccionar esta inversión del tramo de San Ángel-Solferino-Chiquilá, que en la actualidad está en pésimas condiciones para transitar y proyecta una mala imagen al destino.

De igual forma, aseguró que el Gobierno del Estado inició en la isla de Holbox el relleno de calles para mayor accesibilidad, con empresas las cuales no concluirán esa obra. (Infoqroo)