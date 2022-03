Chetumal, 22 de Marzo 2022.- Un grupo de personas integrantes del área de vectores de la Jurisdicción Sanitaria Número Uno, iniciaron una asamblea permanente en las instalaciones de la Secretaría de Salud (SESA) buscando reunirse con la titular de la dependencia, en busca de mejorar las condiciones laborales respecto a los trabajos de campo.

El Secretario General del Sindicato de Vectores de Quintana Roo, sub sección 1 sección 68, Ruperto Cohuó Llanes, dijo que entre las solicitudes que presentarán a la funcionaria está la destitución del jefe de la Jurisdicción Sanitaria Número Uno, por, según ellos, su falta de atención a las necesidades de los trabajadores, así como por ponerle un fin “a los actos de discriminación e intimidación laboral y acoso sexual hacia las mujeres pertenecientes a este programa”.

Explicó que el jefe de la Jurisdicción Sanitaria Número Uno, a quien no identificó, tenía conocimiento de estas irregularidades, sin embargo, pese a que le entregaron un pliego petitorio, no atendió sus peticiones y por eso decidieron manifestarse y parar labores.

“Se le ha manifestado al Jefe de la Jurisdicción en múltiples ocasiones, pero no se regulariza el recurso, no sabemos si está haciéndose mal uso del recurso, o no tenemos el recurso adecuado, como está programado en el programa de vectores”, apuntó.

Cohuó Llanes explicó que el pliego petitorio demanda mantenimiento a los vehículos, los cuales ya han concluido su tiempo de vida y en los cuales trasladan al personal hacia las comunidades y colonias para el combate al mosco transmisor del Dengue, Chikunguya, Zika y otras enfermedades trasmitidas por vector.

Señaló que la asamblea será permanente en las instalaciones de la SESA, hasta tener una reunión con las autoridades respectivas, y en ese lugar cumplirán con su horario laboral hasta que el pliego petitorio les sea resuelto, o les giren otras instrucciones del Representante Regional, Juan Manuel Ake Pérez. (Infoqroo)