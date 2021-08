Chetumal, 11 de agosto.- El Gobierno de México deberá alistar un plan para evitar una descomposición del tejido social derivado de miles de trabajadores que llegarán a Playa del Carmen para participar en las obras de construcción del Tren Maya.

De acuerdo con el enlace del Tren Maya en Quintana Roo, en Playa del Carmen no habrá suficiente mano de obra, por lo que habrá necesidad de traer a gente de otros estados, de manera particular, del sureste mexicano, aunque aún no determinan qué cantidad de trabajadores necesitarán, será necesario implementar programas.

“Eso lo hemos vivido todo este tiempo, muchos de los trabajadores que han venido a trabajar a Cancún, a la Riviera Maya, en Tulum, vinieron de otros estados, vino la pandemia, muchos perdieron sus trabajos y se fueron a sus estados. Hay que buscar cómo atender la demanda laboral una vez que termine el Tren Maya, sí estos trabajadores deciden quedarse en el estado, eso es lo que estamos viendo”, dijo durante una reunión con el Consejo Coordinador Empresarial de la Riviera Maya.

En el encuentro se habló de diversos temas relacionados sobre el tren y los representantes de las cámaras despejaron dudas de cómo serán los siguientes meses en Playa del Carmen cuando las obras de construcción del proyecto entren su etapa plena de edificación.

En primer lugar, los empleos en el Tren Maya será para nativos de Quintana Roo

La representación del gobierno federal señaló que hay disposición del Gobierno de México para que se contrate primero a gente local, luego venga mano de obra de otros estados para realizar las labores del tendido de las vías.

Asimismo, se dio a conocer un escenario en el que se deberá de aprovechar el impacto que traerá las estaciones del Tren Maya, pues en sus alrededores se podrán proyectar diversas construcciones inmobiliarias para activar la economía del municipio y brindarles servicios de calidad a sus habitantes.