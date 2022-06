En mes y medio quedó como nueva fecha para la entrega de los trabajos que se llevan a cabo en Calderitas, según dijo Mario Vázquez, alcalde de esa comunidad.

El funcionario manifestó que los trabajos ya se reiniciaron, y de acuerdo con las autoridades correspondientes, en mes y medio serían entregados.

Señaló que antes de recibir la obra, verificarán que los trabajos están correctos, con material adecuado y no deficiente.

El retraso de la obra, indicó, afecta a los empresarios de la zona, especialmente a los restauranteros, y es por eso que esperan que ahora sí les cumplan luego de que constantemente les cambian la fecha de entrega.

Actualmente la obra presenta un 65% de avance, con prácticamente listo, el mirador, la avenida, el malecón y la explanada donde faltan detalles.

“Prácticamente sólo falta la parte baja de Calderitas, la zona turística, donde está pendiente, entre otras cosas, el balneario, terminar la ciclovía, el camellón principal, la vegetación, luminarias y contenedores de basura”, indicó.

Respecto al monto de inversión, dijo que no ha variado, aunque no recuerda de cuánto es, pues no lo tiene a la mano.