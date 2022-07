Chetumal, 27 de julio 2022.- Sergio Benjamín Tum Barbosa, secretario de la Asociación de Escuelas Particulares del Sur, dijo que la reapertura de los planteles con las clases presenciales les ayudó a recuperarse concluyendo el ciclo escolar con un 80 por ciento de la matrícula y se espera que para el siguiente, la situación mejore.

El dirigente recordó que por la pandemia la matrícula bajó un 50 por cinco en las escuelas particulares, incluso dos cerraron por esa situación.

Sin embargo, al cierre de este ciclo escolar, la recuperación alcanzó un 80 por ciento debido a la reapertura, pues se pudo dar la atención ya de manera presencial y eso ayudó mucho.

“Para el próximo ciclo escolar no se espera alcanzar todavía el cien por ciento porque la economía con el cambio de gobierno está afectando, ya que los padres de familia que trabajan en la administración estatal no saben si se van a quedar en sus trabajos o no. Calculó que vamos alcanzar un 90% de nuestras matrículas”, señaló.

“Al haberse dado ese 80% de recuperación, permitió restablecer a todo el personal, poner al día en los sueldos, impuestos”, añadió.

De las dos escuelas que cerraron, mencionó que una ya se dio de baja, la otra reabrirá para el próximo ciclo y además hay dos o tres nuevas que abrirán.

También enfatizó que se mantendrán las medidas y protocolos sanitarios, pues es una prioridad garantizar la salud de los estudiantes, profesores y personal docente. (Infoqroo)