CHETUMAL, 7 Diciembre (Infoqroo).- El hermetismo del Instituto Nacional de Migración (INM) y la falta de comunicación con las autoridades locales pone el peligro la integridad de los migrantes originarios de Haití y otras nacionalidades, que fueron trasladados desde Chiapas a Chetumal, advirtió el primer Visitador General de la Comisión de Derechos Humanos (Cdheqroo), Felipe Bastida.

Añadió que de acuerdo con la información proporcionada por el INM (solicitada a través de una queja) los migrantes fueron trasladados a Quintana Roo, Campeche y Yucatán para tramitar un permiso de Residente Temporal por Razones Humanitarias que permitirá su estancia en México, por un año.

“Los han traído por el Instituto Nacional de Migración a la estación migratoria de Chetumal para tramitar un permiso provisional por un año, para que puedan continuar con su recorrido en la República Mexicana, estaban en Chiapas, pero como no pueden atender a todos ahí, pues fueron distribuidos a otras estaciones migratorias.

“Lamentablemente por el número de personas ha sido complicado brindar albergues, y el que estaba disponible en Chetumal está saturado”, aseguró.

El visitador dijo que la Oficina de Representación del INM en Chetumal a cargo de Guillermo Falcón, no tiene coordinación con el gobierno municipal, y el estado, para brindar la asistencia que los migrantes necesitan para sobrevivir, y desconocen la cifra total de las personas que arribaron al estado, pues del primer grupo de 86 personas, sólo 50 fueron canalizadas al único albergue del DIF Municipal.

“Nosotros nos enteramos a través de las denuncias de asociaciones civiles, no hubo coordinación del INM, se supone que el Instituto tiene que brindarles alimentos, que tengan un lugar para pernoctar, al no estar en estatus de asegurados, ellos pueden moverse en toda la ciudad”, indicó.