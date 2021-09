Chetumal, 5 Septiembre.- La materia de perspectiva de género deberá ampliarse a otros niveles educativos, a fin de mejorar la relación entre las personas y cambiar los “estereotipos” que hoy en día diferencian a una mujer de un hombre, dijo la feminista, Yunitzilin Rodríguez Peraza.

La Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ) anunció la implementación, a partir de este ciclo escolar, de la materia perspectiva de género, la cual solo será aplicada en el nivel medio superior, para que los jóvenes tengan otra visión y mejoren en la toma de sus decisiones.

La integrante del colectivo “Marea Verde”, dijo que los grupos feministas esperan que esta materia cumpla con los objetivos, pues, alegan no haber sido tomadas en cuenta para la elaboración de los contenidos.

Lamentó que ella y sus correligionarias no fueron parte del proceso de la creación de la materia y dijo haber tenido contacto con algunas personas de la SEQ, que le comentaron que las personas a cargo de la implementación de esta materia no son personas con el perfil que ella, pese a no ser una autoridad, considera deben tener, y con el enfoque en derechos humanos y perspectiva de género.

La entrevistada consideró que es de gran importancia que esta materia sea ampliada a todos los niveles educativos, iniciando con el preescolar, que es donde se dan algunos “estereotipos” o roles de género. (Infoqroo)