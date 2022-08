Chetumal 19 de Agosto 2022.- La votación interna para integración del Consejo Político Estatal de Quintana Roo de Morena, celebrado el pasado 31 de julio, evidenció “la compra y coacción de votos, así como la compra de conciencias”, aseguró el miembro fundador de ese partido en la entidad, Milton Conde Marfil.

El Partido Morena en Quintana Roo dio a conocer este viernes el listado de las 40 personas (20 hombres y 20 mujeres) que integrarán el Consejo Político Estatal de Quintana Roo, como resultado de la elección interna celebrada el 30 de julio pasado.

Este fin de semana será el Consejo Político Estatal con la presencia de estos 40 nuevos consejeros, donde se elegirá a los miembros del nuevo Comité Directivo Estatal de Morena en Quintana Roo.

En este sentido, Milton Conde Marfil dijo que estas personas no corresponden a los ideales marcados de la Cuarta Transformación, pues, según él, “no llevan los ideales del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ya que para estos el “no mentir, no robar, no traicionar” es letra muerta.

El militante de Morena, refirió que en el listado que contiene los nombres de las 20 mujeres y 20 hombres que conformarán el Consejo Político Estatal de Quintana Roo, “son los mismos” y con lo cual el Comité Ejecutivo Nacional que preside Mario Delgado busca mantener la actual estructura “que busca borrar a los fundadores del partido”.

Consideró que estas viejas prácticas son adoptadas del PRI, y aunque vio con buenos ojos que el partido se abra como lo han hecho otras instituciones políticas, es necesario darle paso a quienes formaron el partido en sus inicios y los que llegan “tienen que hacer cola, picar piedra”.

Conde Marfil dijo desconocer cuál es el estatus actual de las siete impugnaciones hechas al proceso, el cual consideró como una traición a los ideales del Presidente, agregando que una vez que se emitan los resultados de estas, de ser en contra, seguramente sus promotores seguirán el cauce legal ante las instancias correspondientes.