Chetumal, 27 de Septiembre 2022.- Los secretarios de las dependencias del Gabinete Legal de la gobernadora Mara Lezama Espinoza, tomaron posesión ayer de sus respectivos cargos, junto con algunos titulares de los organismos del Gobierno del Estado, informó la Secretaría de Gobierno, Cristina Torres Gómez.

Dijo que, posteriormente, los titulares de esas dependencias serán quienes realicen los nombramientos de los cargos de quienes serán sus subalternos.

En este sentido, Torres Gómez resaltó que de acuerdo a la indicación de la titular del Ejecutivo, lo que buscan es capacidad y entrega por parte de los nuevos funcionarios, para dar los resultados que la ciudadanía quintanarroense demanda.

“El objetivo es no dar ningún minuto de pausa, sino que al contrario trabajar fuerte, para que la transición sea de cara a los ciudadanos, que ellos no sufran esta situación, pues como han visto, desde el primer día estamos trabajando, no se pararon cajas, atención al público y ninguna de las acciones de Gobierno”, afirmó.

A pregunta expresa, dijo que si bien existen algunos funcionarios ya conocidos, y que incluso llevan a cuestas una cuestionada carrera política, refirió que la personalidad y el desempeño de cada de ellos quedará bajo estricto escrutinio de los ciudadanos, quienes deberán calificarlos.

“Indicó que aquí buscan capacidades, entrega, por lo que será escrutinio público, es decir los ciudadanos de Quintana Roo serán quienes califiquen nuestro comportamiento”, afirmó.

Torres Gómez, aseguró que el Gobierno del Estado no se ha detenido, ni puede detener su marcha por el proceso de transición, dado que la premisa es brindar atención al pueblo quintanarroense. (Infoqroo)