Chetumal 29 octubre.- “Es evidente quiénes se están metiendo, no hay que ser muy astuto para saber quiénes son los que estaban”, sostuvo el diputado presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) de la XVI Legislatura, Gustavo Miranda García, al atribuir al PAN y sus liderazgos las protestas del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Honorable Congreso del Estado, en supuesta defensa de los derechos laborales de sus agremiados.

En este sentido, comentó que “no hay que ser muy astutos” para saber quiénes están detrás de estas manifestaciones que se dieron en días pasados.

Explicó que el hecho de generar un recorte en la nómina por los “aviadores” y quienes recibían un pago salarial sin trabajar, no es algo que consentirá.

Sean o no sindicalizados, no se permitirá que se generen pagos para quienes no estén cumpliendo sus obligaciones y eso ha provocado que quienes “estaban anteriormente” reaccionaran de esa manera, expresó ante los cuestionamientos por la presencia de panistas en el Sindicato de Trabajadores del Poder Legislativo.

Reiteró el compromiso de seguir con la “transparencia” en el manejo de los recursos, pese a que se niega a dar los nombres de los “aviadores”, para evitar observaciones no solo por la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado y de la federal.