Chetumal, 21 de Febrero 2022.- Los retrasos en el pago de salarios, así como el hostigamiento laboral, propiciaron que varios trabajadores de la obra de remodelación de la comunidad de Calderitas realizarán una protesta de brazos caídos, aunque ello signifique perder su trabajo, pues los encargados los amenazan para no hacer pública la situación.

Por enésima ocasión, trabajadores de la obra manifestaron su inconformidad en contra de los encargados de la remodelación de Calderitas, al mencionar que varias personas, en su mayoría, albañiles de la obra han optado por abandonarla, sin percibir un finiquito a cambio.

Un trabajador, quien se identificó como Juan, por temor a represalias mayores, dijo que desde el sábado les debieron pagar su sueldo semanal, que es de entre mil 800 a 2 mil 400 pesos, pero, sin justificación alguna les dieron a conocer que este recurso les sería pagado el martes, o en su caso hasta el jueves, pero tendrían que esperar a que haya dinero.

Los inconformes refirieron que poco pueden hacer, ya que al hacer pública esta denuncia están a expensas de represalias y hostigamiento por parte de la empresa a cargo de la obra, a tal grado de hacerlos renunciar sin el pago de finiquito.

“Cuando empezó la obra hace ochos meses éramos 60 trabajadores locales, ahora solo quedan 12; el resto fue reemplazado poco a poco por obreros foráneos contratados bajo la consigna de señalar que son locales y así se cumpla con el mínimo requerido en este sentido”, apuntó.

Incluso, dijo que, por llegar cinco minutos tarde, se les descuenta el día, además de darles un día más de castigo sin laborar y sin paga, mientras que a los trabajadores foráneos les brindaron camioneta como transporte y tienen el privilegio de llegar media hora tarde.

Otro de los obreros afectados que declinó identificarse, añadió que de igual forma no les son pagados los días festivos que les hacen trabajar bajo el argumento de que no fueron reclamados en tiempo y forma por los afectados, por lo cual, la administración no puede erogar ya ese día trabajado.

Ambos trabajadores señalaron que ya han recurrido a la instancia laboral correspondiente sin tener una respuesta favorable pues es necesario que el adeudo mayor a los 30 días de salario, o en su caso, exista un despido injustificado. (Infoqroo)