Chetumal, 10 de Marzo 2022.- Integrantes del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo), aprobaron, en Sesión Extraordinaria con carácter de urgente, autorizar a la Consejera Presidenta del Consejo General y a la Secretaria Ejecutiva, para que en su oportunidad suscriban el Convenio de Colaboración con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

El un comunicado, el Ieqroo añadió que, el TEPJF y el Ieqroo han manifestado su interés por celebrar dicho convenio con el objetivo de conjuntar experiencias y esfuerzos para llevar a cabo acciones y proyectos encaminados a consolidar buenas prácticas en materia electoral, incluyendo sin limitar, las referentes a capacitación y formación continua.

Es decir, la impartición de la Maestría en Derecho Electoral para el ciclo escolar que en su momento determine la Escuela Judicial Electoral del mencionado Tribunal Electoral; la vinculación interinstitucional para lograr una justicia digital electoral nacional.

Se trata, abundó el comunicado, de acciones afirmativas para grupos de atención prioritaria; un Tribunal Abierto, ciudadano y digital; la institucionalización de la perspectiva de género y de la igualdad de derechos; y una orientación hacia los mecanismos alternos de solución de controversias en la materia, entre otros temas.

En otro punto del orden del día, dio a conocer que el Consejo Distrital 11 del Instituto Electoral de Quintana Roo, recibió el 2 de marzo de 2022 el escrito presentado por la ciudadana Claudia Yaneth Cifuentes Ciro, ostentándose como representante común e integrante del colectivo ciudadano Isla Cozumel, mediante el cual solicitó realizar una consulta popular en la Jornada Electoral del 5 de junio del año en curso, consistente en someter a consulta en el municipio de Cozumel la pregunta ¿Estás de acuerdo con la construcción de un cuarto muelle de cruceros en Cozumel?

Derivado de lo anterior, y estando dentro del plazo contemplado en la Ley de Participación, este máximo órgano de dirección, presentó un informe respecto de la solicitud de consulta popular presentada por diversas ciudadanas y ciudadanos del municipio de Cozumel, en donde se concluyó que esta autoridad comicial:

Sujetándose a las disposiciones Constitucionales y legales expresadas en el citado Informe, por lo que este Instituto no tiene injerencia administrativa para realizar los actos de preparación, organización, ejecución de un mecanismo de participación ciudadana que incide en temas correspondientes a la federación, aunado al hecho de que en año de elección sólo podrá realizar un mecanismo de consulta.

Son, abundó, situaciones que configuran el impedimento de esta autoridad para pronunciarse sobre la procedencia o no de la solicitud de consulta planteada por las y los ciudadanos de la Isla de Cozumel.

Finalmente, en otro punto del orden del día, integrantes del Consejo General del Ieqroo aprobaron el procedimiento de selección de los aspirantes a ocupar los cargos de personal operativo (acopiador, digitalizador, capturista de datos y verificador), así como la convocatoria respectiva, para la integración de los centros de acopio y transmisión de datos del Programa de Resultados Electorales Preliminares, del Proceso Electoral Local 2021-2022.

Las personas interesadas en desempeñar las referidas actividades deberán cumplir al menos, con los requisitos siguientes: Tener la ciudadanía mexicana y tener el pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos; estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar vigente.

Además, no haber sido registrado como candidato, ni haber desempeñado cargo alguno de elección popular en los cuatro años anteriores a la designación; no ser ni haber sido miembro de dirigencias nacionales, estatales o municipales de partido político alguno en los últimos cuatro años, y no ser consejera o consejero propietario o suplente, de algún consejo electoral local, distrital, estatal o municipal.

Asimismo, los roles que deben considerarse para los mismo estarán determinados en función del Proceso Técnico Operativo, con el objeto de que se ejecute de forma ágil y constante, garantizando la publicación de resultados preliminares a la brevedad, para mayores informes las y los interesados consultar la convocatoria en www.ieqroo.org.mx. (Infoqroo)