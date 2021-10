Chetumal, 11 Octubre.- El Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) se reportó listo para conducir la realización de manera virtual del XXXII Congreso Internacional de Estudios Electorales: Coaliciones Electorales en América Latina, a efectuarse del 12 al 15 de octubre del presente año, con el objetivo de intercambiar experiencias, estudios y retroalimentación sobre la participación ciudadana en los procesos electorales realizados en América Latina.

En un comunicado, la institución añadió que el evento será realizado en coordinación con la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales A. C. (Somee), el Instituto Nacional Electoral (INE), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf), la Universidad de Quintana Roo (Uqroo) y el Instituto Nacional de Estudios Sindicales y de Administración Pública, Delegación Quintana Roo (Inesap-QRoo).

Durante la conferencia de prensa virtual, la Consejera Presidenta del Ieqroo, Mayra San Román Carrillo Medina, dio a conocer que la inauguración de ese XXXII congreso será este martes 12 de octubre a las 17:00 horas, en el Teatro del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Quintana Roo, a través de la página oficial de la Somee, por la plataforma de YouTube.

Citada por el comunicada, la Presidenta del Ieqroo, señaló que el miércoles 13 de octubre de 11:00 a 12:00 horas, el Instituto participará en el panel presencial denominado: “Análisis de Casos Relevantes en Materia de Violencia Política contra las mujeres en razón de género del Proceso Electoral 2020-2021”.

Dicho pánel estará coordinado por la Consejera Electoral Thalía Hernández Robledo y para el día 14 se realizará el diálogo juvenil: “Las redes sociales como un nuevo modelo de comunicación política”, el cual estará moderado por el Consejero Jorge Armando Poot Pech.

Por su parte la Presidenta del Consejo Directivo de la Somee, Angélica Cazarín Martínez, dio a conocer que la conferencia inaugural será a las 17:30 horas y llevará por título: “La Democracia Representativa en el Siglo XXI: enfermedad y posibles remedios” a cargo del ponente Fernando Casal de la Faculty of Social Sciences School of Politics and International Relations at University of Nottingham.

El moderador, agregó el texto, será el Secretario de Organización de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales (Somee), Ricardo de la Peña.

Explicó en breve numeraria, lo que será el XXXII Congreso Internacional de Estudios Electorales: Coaliciones Electorales en América Latina y que son: 190 horas de transmisión, 145 panelistas, 32 mesas de trabajo, 18 paneles, 9 conferencias, 16 presentaciones editoriales, a través de siete canales de transmisión simultánea.

Al hacer uso de la palabra, el catedrático Mario Vargas Paredes, en representación del Rector de la Universidad de Quintana Roo, dijo que, para la máxima casa de estudios de Quintana Roo es un orgullo tener la oportunidad de participar en el tema electoral.

Señaló que la Universidad participará en este congreso, con la conferencia magistral: “Factores estructurales para el acceso al Congreso Local y el desempeño Legislativo de las Diputadas en Quintana Roo, 2008-2020”, por la profesora investigadora de la Universidad de Quintana Roo, Tania Libertad Caamal-Cheluja; y la participación del ponente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Raúl Ávila Ortiz, con el tema “Enseñanzas y Opciones Institucionales de la Justicia Electoral en México y en América Latina”.

En su intervención la Directora del Instituto Nacional de Estudios Sindicales y de Administración Pública, Delegación Quintana Roo (Inesap-Q.Roo), Martha Elena Morga Arias, agradeció su participación en este XXXII Congreso Internacional de Estudios Electorales, al señalar que, la participación de las personas en la vida democrática en el país, es pieza fundamental para el crecimiento, desarrollo y avances de la sociedad.

A su vez, al hacer uso de la voz, el Consejero Jorge Armando Poot Pech, dio a conocer a rasgos generales las actividades a realizarse a partir del 12 al 15 de octubre, durante el XXXII Congreso Internacional de Estudios Electorales, entre las que destacan: Las conferencias: “El INE y sus desafíos” a cargo del ponente y Consejero Electoral del Instituto Nacional Electoral (INE), Jaime Rivero Velázquez.

Dijo que, todo el programa y actividades están en la página oficial: somee.org.mx, asimismo las transmisiones serán por la plataforma de YouTube, así como de las páginas oficiales de las instancias que participan, en el caso del Instituto Electoral de Quintana Roo en su página oficial de Facebook y YouTube: Ieqroo_oficial.

La clausura del XXXII Congreso Internacional de Estudios Electorales será con una conferencia del Presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello. (Infoqroo)