Chetumal, 9 Agosto.- La titular de la Secretaría de Salud, Alejandra Aguirre Crespo informó del arranque de la Campaña “Quintana Roo Contra el Cáncer de Cuello Uterino 2021 #MujeresSinCáncer”, con servicios de detección, diagnóstico y tratamiento oportuno gratuitos y de fácil acceso.

Subrayó que, para asegurar la cobertura de atención, en el marco del “Día Nacional de la Lucha Contra el Cáncer Cervicouterino”, conmemorado este día 9, ofertarán sin costo, desde esta fecha, hasta el 31 de agosto, los estudios clínicos preventivos de Papanicolaou y la prueba de VPH en las más de 180 unidades de salud, así como en los 10 “módulos rosas” activos.

De acuerdo con un comunicado de la Secretaría estatal del ramo (SESA), la detección temprana de esta enfermedad tiene un mejor pronóstico de cura, enfatizó, tras invitar a las mujeres de 25 a 34 años de edad a acudir a estas unidades para realizarse el Papanicolaou y a las de 35 a 64 años, a efectuarse la prueba del Virus del Papiloma Humano (VPH), así como la exploración clínica de mamas (a partir de los 25 años de edad).

Para el estudio puede agendarse una cita vía telefónica o acudir de manera directa al centro de salud o al módulo rosa, y recomendó vestir ropa cómoda y de preferencia de dos piezas (blusa y falda o blusa y pantalón), no estar reglando y en caso de tener flujo o infección vaginal, se recomienda llevar tratamiento médico antes de la toma de citología o VPH.

Asimismo, no haberse aplicado duchas, óvulos o cremas vaginales, no haber tenido relaciones sexuales al menos 24 horas antes, no estar embarazada y presentar su INE o identificación oficial, y la Clave Única de Registro de la Población (CURP).

Refirió que en el marco de estas actividades, iluminarán, durante este mes como parte de esta campaña, algunos edificios de la SESA, de color verde aguamarina.

Por último, señaló que, adicionalmente, del 9 al 31 de agosto, una unidad médica móvil instalada en el estacionamiento de la Uneme Dedicam de Chetumal ofertarán, sin costo alguno, estudios de Papanicolaou, pruebas de VPH y exploraciones clínicas mamarias en horario de 08:00 a 15:00 horas de lunes a viernes a la población femenina de 25 a 64 años. (Infoqroo)