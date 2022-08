Chetumal, 26 de agosto 2022.- Alejandra Aguirre Crespo, secretaria de Salud, informó que el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) emitió las convocatorias para aquellos interesados en participar en el proceso de selección para laborar en los hospitales Comunitario de Tulum, Integral de Nicolás Bravo y de Especialidades de Chetumal.

Las convocatorias pueden ser consultadas en los siguientes enlaces:

Tulum: https://bit.ly/C092_MDB_Tulum; Nicolás Bravo: https://bit.ly/C098_MdB_NicolasBravo y Especialidades de Chetumal: https://bit.ly/C097_MdB_Chetumal.

Entre los requisitos de participación se incluye contar con Folio Único de Registro (FUR) del Programa Médicos del Bienestar, para lo cual se puede inscribir en: https://medicosdelbienestar.salud.gob.mx

En los hospitales Comunitario de Tulum e Integral de Nicolás Bravo las convocatorias son para plazas de jefe de farmacia, cirujanos dentistas, jefe de enfermeras, enfermeros, especialistas quirúrgicos, enfermeros generales, enfermeros auxiliares, químicos, oficiales y/o preparadores, despachadores de farmacia.

También se solicita trabajadores sociales en área médica, cocineros en hospital, auxiliares de cocina, nutricionistas, técnico laboratorista, técnicos radiólogos o en radioterapia, afanadores, camilleros y lavanderos.

Las plazas para el Hospital de Especialidades de Chetumal son para jefe de enfermeros, subjefe de enfermeros, enfermeros especialistas quirúrgicos, enfermeros especialistas oncológicos, enfermeros generales, enfermeros auxiliares, físicos médicos y físicos.

También se solicitan auxiliares de laboratorio, psicólogos clínicos, citotecnólogos, subjefe de farmacia, oficiales y/o preparadores, despachadores de farmacia, trabajadores sociales en área médica, cocineros en hospital, auxiliares de cocina en hospital y nutricionistas.

Así mismo se convoca a inhaloterapeutas, terapistas profesionales en rehabilitación, técnicos radiólogos o en radioterapia, técnicos en histopatólogía, ingenieros biomédicos, tanatólogos, afanadores, camilleros, lavanderos en hospital.

Otro de los requisitos de la convocatoria es no estar inhabilitado para el servicio público federal, ni encontrarse en alguna otra causa de impedimento legal; no ser parte de algún juicio, de cualquier naturaleza, en contra de la Secretaría de Salud, o los Servicios Estatales de esa dependencia y no estar con un contrato en el INSABI.

Las personas contratadas contarán con las prestaciones de seguridad social (Issste), Fovissste, capacitación, y la contratación será cuatrimestral (del 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2022) y podrá ser prorrogable de acuerdo al desempeño. Las convocatorias estarán vigentes hasta dentro de dos días. (Infoqroo)