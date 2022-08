Chetumal, 5 de agosto 2022.- José Ramón Cabrera Loeza, síndico del Colegio de Contadores Públicos, hizo un llamado a los empresarios a tener control interno en sus empresas, que les permita cumplir en tiempo y forma, especialmente ahora con las nuevas disposiciones fiscales, cuyas multas ya no son como antes, y pueden sepultar a un negocio.

Como todos sabemos, señaló que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) lleva un proceso de actualización, ya está fiscalizando a través de algoritmos matemáticos, inteligencia artificial, todo esto a través de tecnología y del buzón fiscal que todos los contribuyentes físicas y morales están obligados a tener.

“Es la forma de comunicarnos, pero también crea algunos problemas que es algo más técnico que se irá solventando poco a poco”, indicó.

Cabrera Loeza señaló que la realidad es que la mayoría de los comerciantes y empresarios muchas veces no tienen en consideración estos cambios, todo se lo dejan al contador, pero muchos contadores no están actualizados, no están preparados a los nuevos tiempos, siguen como era antes y hoy las consecuencias son muy graves, porque las multas están muy fuertes.

“Antes eran multas de mil, dos mil pesos, pero ahora son de 15, 45, 90 y hasta de medio millón de pesos por nuevos conceptos de acuerdo a reformas, que muchas veces no se toman en cuenta”, añadió.

También dijo que uno de los principales problemas, incluso del 95% es que no tienen control interno en sus empresas, es decir, la manera de controlar administrativamente para cumplir en tiempo y forma.

“Sabemos que la situación nos obliga a luchar diario para permanecer solventes, pagar sueldos, a proveedores pero descuidan esa parte importante que es el control interno, y al no tenerlo caemos en conductas que orillan a ese desconocimiento y aunado a eso no le hacen caso al contador, que es la mano derecha de un negocio, pues coadyuva a salir adelante, sobre todo en momentos difíciles”, indicó.

“Estamos teniendo una inflación tremenda y viene una recesión por lo que hay que estar preparados. Debemos estar blindados, no hay que ser negativos, debemos ser propositivo para salir adelante”, abundó. (Infoqroo)