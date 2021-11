CHETUMAL, 20 de noviembre (Infoqroo).- La Comisión de la Juventud y el Deporte (Cojudeq) de Quintana Roo adeuda $5 millones de pesos a 250 deportistas de la entidad, que espera pagar antes de que concluya el año, indicó el titular del organismo, Antonio López Pinzón.

En entrevista que concedió al concluir el desfile cívico militar conmemorativo por el “CXI (111) Aniversario del inicio de la Revolución Mexicana”, informó que de este 2021 solo pagaron el primer trimestre del año, quedando pendiente el segundo y tercer, por la falta de recursos provenientes de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN).

Asimismo, señaló que esperan tener los recursos antes de finalizar el año para hacerles efectivo el pago de becas, no solo a los 200 atletas que han ganado medallas sino que también a los 50 atletas de alto rendimiento y que tienen derecho a este estímulo.

“En el primer trimestre se completó el pago y parte del segundo, pero prácticamente vamos a deber el tercero y este que es el cuarto”, detalló.

Dijo que la beca de alto rendimiento ahora sí es otorgada a los atletas de alto rendimiento, pues anteriormente solo era para 10 personas -de las cuáles no dio detalles-, por un monto de 800 mil pesos trimestrales.

En relación con los estímulos para los 200 atletas que ganaron medallas en los Juegos Nacionales CONADE 2021, precisó que será por un periodo de 10 meses y no hay atrasos en este pago, que es un monto superior al millón 150 mil pesos.