Chetumal, 15 de febrero 2022.- La diputada Iris Mora Vallejos desmintió que desee promover una “Ley mordaza”, que esté en contra de la libertad de expresión, y sostuvo que al contrario la promueve, y todo el revuelo se debe a una mala interpretación a la iniciativa de reforma presentada al Código Penal de Quintana Roo.

La perredista insistió en que no está creando alguna ley y es una mentira de que quiera meter a la cárcel a los periodistas, de los que mencionó ser su aliada, e insistió en que aquí hubo una nota mal intencionada, sin fundamentos.

“Está ley está desde 2008 y al ser ambigua, lo único que se pretende es modificar dos artículos el 194 bis y el 194 Ter, aunque luego de un segundo análisis ya solo se tocaría el cuarto párrafo del primero en el que habrá que agregar lo relacionado a tomar ventaja de tu intimidad.

“Aquí mencionamos que no se podrá utilizar ventaja de un medio privado, por ejemplo, que vengas a mi casa, agarres mi teléfono y saques información para incriminar o chantajear”, explicó.

Iris Mora insistió en que no está en contra de los periodistas, pues esta iniciativa es para proteger a cualquier ciudadano que se vea afectado, por ejemplo, en una extorsión a través de robo de información que tengas en tu teléfono celular o una computadora, y por consiguiente, no se vulnera ninguna labor periodística.

“Vivimos un golpeteo político al estar en tiempos electorales y no me sorprende, sobre todo porque por más que me busquen alguna irregularidad, no la hallarán al ser una persona intachable y transparente con mi vida pública”, señaló, tras lamentar que hayan manejado mal la iniciativa, pues es una defensora de los derechos humanos y de la libre expresión. (Infoqroo)