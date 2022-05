Chetumal, 13 de mayo 2022.- Laura Fernández, candidata de la coalición “Va Por Quintana Roo”, fue arropada por más de 2 mil mujeres chetumaleñas, donde pidió cerrar filas en torno a su proyecto para asegurar el triunfo y anunció programas de apoyo a las jefas de familia, seguridad, educación, salud e impulso al campo.

En un encuentro con mujeres jefas de familia, la abanderada del PAN-PRD-CONFIANZA afirmó que encabeza las preferencias electorales rumbo al 5 de junio porque cada vez se suman simpatías hacia su proyecto que tiene propuestas reales y que da la cara en cada rincón del Estado.

“Esta campaña ha ido de menos a más, hoy les puedo decir que vamos a ganar con contundencia. Estos 20 días van a arreciar los de enfrente, porque que creen, ya los rebasamos, muchas encuestas dicen que ya los rebasamos y están desesperados, no saben qué hacer, ya guardaron a su candidata, no ha salido en una semana. No ha ido a los debates, no ha ido a los foros ciudadanos, ni con empresarios porque no quiere dar la cara”, indicó.

Reunidos en el Centro de Convenciones de Chetumal, Laura Fernández garantizó que la alianza es de puertas abiertas y que así será en el gobierno los próximos cinco años.

Destacó el apoyo de liderazgos en cada uno de los municipios, el respaldo ciudadano que recibe por tener las mejores propuestas que la colocan en primer lugar de las preferencias electorales y pidió redoblar esfuerzos para tener un mayor acercamiento con la gente.

“Caminamos, hablamos con la gente, tocamos puertas, porque queremos escuchar sus necesidades y así vamos a gobernar por los próximos cinco años”, agregó.

Frente a las miles de mujeres presentes, agradeció el apoyo que la zona sur le ha brindado y garantizó que va a trabajar para darles la calidad de vida que merecen y a dignificar la capital, sede de los poderes del Estado.

“Y por supuesto esta gran alianza política que hemos hecho con el campo quintanarroense con la zona cañera se tiene que conducir en un programa específico y muy agresivo el conectar el campo con el turismo para desplazar los productos que nacen en nuestro campo que con de altísima calidad”, puntualizó.

“Hoy más que nunca cerremos las filas para hacer de este proyecto el mejor para tu familia y para tu comunidad, para el progreso de nuestro Estado y evitar que el Partido Verde se adueñe de Quintana Roo”, señaló.

Durante el evento, Laura Fernández estuvo acompañada por los dirigentes estatales del PAN y el PRD, Faustino Uicab y Leobardo Rojas, respectivamente, además de los candidatos a diputados Fausto Canto y Candy Raygoza, que junto al líder cañero Evaristo Gómez, respaldan el proyecto de “Va por Quintana Roo”.