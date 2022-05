En un debate, en el que Leslie Hendricks Rubio destacó al utilizar sus intervenciones para plantear propuestas de solución a las problemáticas que vive el estado.

El evento organizado por el “Instituto Electoral de Quintana Roo” IEQROO, y transmitido por diversos medios de comunicación a nivel estatal, planteó un formato en donde los candidatos podían exponer sus propuestas y responder a preguntas puntuales, con espacio para replica y contra replica de los candidatos.

Leslie Hendricks Rubio menciono que lo peor de la corrupción, es la que proviene de la arrogancia, la soberbia y el autoritarismo, de quienes no escuchan, no atienden y por eso no entienden la voluntad ciudadana, que es la que rige nuestro actuar como servidores públicos; como gobernadora seré la misma de siempre: transparente, abierta, cercana y siempre dispuesta a trabajar con las personas, comunidades, familias, organizaciones, colectivos, universidades, municipios y con la sociedad civil, para juntas y juntos erradicar la corrupción.

“Ante el impacto de la pandemia en la educación, reactivaré el programa de escuelas de tiempo completo, como uno de mis mayores compromisos. Trabajaremos de la mano de la sociedad civil, los padres de familia, las y los profesores en dar el paso definitivo a la educación de calidad que tanto se merecen nuestros niños, niñas, y jóvenes Quintanarroenses”. “La corrupción, el abandono y el desprecio de quienes prometieron un cambio y una transformación que nunca llegaron son la constante; aquí están prometiendo más y cumpliendo menos o casi nada”. “Trabajaremos unidos por la productividad del campo, la agricultura y la ganadería, la agroindustria, la diversificación de cultivos, tecnificación de riego y el fortalecimiento de las cadenas productivas”, señaló

Dijo que es importante blindar al turismo, garantizar a nuestros visitantes, inversionistas, y sobre todo a nuestras familias, la seguridad, la paz, y devolver la confianza y la tranquilidad a nuestro Quintana Roo.