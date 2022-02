Chetumal, 20 de febrero 2022.- Leslie Hendricks Rubio presentó esta mañana su solicitud de registro como candidata a la gubernatura de Quintana Roo por el Partido Revolucionario Institucional.

“Hoy vengo a registrar mi candidatura para ser la próxima gobernadora de Quintana Roo. Frente al oportunismo de nuestros adversarios, estoy aquí para hablar de congruencia, de dignidad y de integridad. Yo soy priista por convicción. Lo he sido siempre y no me voy a ir a otro partido cuando las cosas se ponen difíciles. Yo quiero gobernar siempre a tu lado”, expresó la candidata ante dirigentes estatales y nacionales del PRI.

En su mensaje, reiteró que, como lo ha hecho en su vida política, “seguirá en las calles platicando con la gente, con las ciudadanas y los ciudadanos, con las madres de familia y las mujeres trabajadoras, con los colaboradores del sector turístico y con nuestros campesinos, con nuestros pueblos originarios y con todos los quintanarroenses”.

Luego del protocolo del registro ante los consejeros electorales, Leslie Hendricks salió de las instalaciones del IEQROO para dirigirse a sus seguidores.

“En las próximas semanas el partido presentará un diagnóstico de los problemas que enfrenta Quintana Roo y conforme inicie la campaña, les presentaré mi visión del futuro que juntos podemos alcanzar para mejorar la seguridad, el turismo, el medio ambiente y el empleo de todos. Quiero que juntos enfrentemos la inseguridad que azota a nuestro estado. Quiero que juntos hagamos crecer nuestra economía con empleos dignos y buenas oportunidades para todas y todos. Quiero que nuestro sector turístico vuelva a florecer, preservando la belleza de nuestras playas, nuestros mares y nuestras selvas. Juntos, tú y yo, podemos con esto y más expresó la candidata del PRI.

En su oportunidad, Miguel Ayuso Reyes, Secretario de Operación Política, representante del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) destacó que Leslie Hendricks conoce el territorio, viene de la cultura del esfuerzo y sabe de los problemas de Quintana Roo. Es una de las nuestras, expresó, al llamar a todos los presentes a promover el proyecto del partido.

Aseguró que en el priismo de la entidad, que está de pie, y es firme y sólido, “hay el corazón, inteligencia, las ganas, la fuerza y la fortaleza para ganar”.

El representante del CEN dijo que el mejor activo político que tiene el PRI, es que cuando gobierna lo hace cercano a la gente y siempre con buenos resultados, expresó.

En su oportunidad la candidata también convocó a los quintanarroenses a “juntos construyamos un mejor Quintana Roo”.

“A tu lado, es posible para que nuestro estado sea más seguro, más próspero, más equitativo, más sustentable y más justo”, aseveró.

Al evento acudió también Eliot Báez subsecretario de operación política, así como presidentes de los Comités Municipales, regidores, miembros del Comité Directivo Estatal, candidatos a diputados y la familia de la candidata, hija del ex gobernador Joaquín Hendricks Díaz y María Rubio Elogio.

De acuerdo con información que se proporcionó, en los próximos días el IEQROO resolverá si aprueba o no la candidatura. (Infoqroo)