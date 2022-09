Chetumal, 6 de septiembre 2022.- La ley electoral debe ser modificada, para evitar que en las plurinominales se apliquen las “Juanitas”, que fue impedido ante la elección de mayoría relativa, afirmó el diputado local Julián Ricalde Magaña.

La licencia temporal de la diputada plurinominal del MAS, Laura Nava Verdejo, por 120 días abre un parteaguas para atender el tema de las “Juanitas”, lo que va en contra sentido de las acciones afirmativas a favor de las mujeres y que, al no estar prohibido por la vía plurinominal, se puede ejercer ante las lagunas legales.

Como se sabe, las “Juanitas” es una práctica, mediante la cual los partidos nominan candidatos que más tarde serán remplazados con un suplente predispuesto por el mismo instituto político.

El legislador dijo desconocer si efectivamente Laura Nava, quien a 72 días de rendir protesta solicitó licencia, es pareja sentimental del presidente de un partido político mismo que podría asumir su posición.

No obstante, pese a que será el Instituto Electoral de Quintana Roo el que determine quién será el siguiente de la lista que asuma la posición, sostuvo que es necesario legislar en ese sentido para evitar “Juanitas” en las posiciones plurinominales.

“Ya no lo pueden hacer en las de mayoría y pretendan hacerlo ahora a través de las pluris. Creo que habría que legislar al respecto porque lo que no esté prohibido en la ley se va permitir” afirmó.

Para el caso de Marybel Villegas Canché, quien no acudió a rendir protesta, ni a la primera sesión ordinaria y a quien se la he hecho un llamado a presentarse, enfatizó no es un tema del Congreso y por lo cual está en manos de Morena y serán ellos quienes tendrán que resolverlo.

“Esto es tema de Morena que no tiene por qué trascender más allá de ese partido, que deberá resolver sus temas al interior como le incumbe”, concluyó. (Infoqroo)