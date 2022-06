Chetumal, 16 de Junio 2022.- Personal de apoyo y asistencia a la educación (PAAE) se quejó por el presunto nepotismo del Secretario General de la sección local del SNTE, Fermín Pérez y sus allegados, en la asignación de plazas administrativas y de intendencia, a familiares cercanos.

Una de las inconformes, quien se identificó como Araceli Caballero Ramos, explicó que luego de trabajar 30 años como intendente, esperaba que su plaza fuera otorgada a su hijo, lo que finalmente no sucedió, pues fue asignada a la hermana de Jaime Moo, allegado a Pérez.

“Así estamos inconformes, mi hijo está en contrato, no tiene servicio médico, tampoco prestaciones, no es justo lo que hicieron. Yo no quiero una nueva plaza, lo que yo quiero es que la clave que yo tenía me la respeten y se la den a mi hijo, porque es por ley que nos pertenece a nosotros los intendentes”, manifestó Caballero Ramos.

Otro de los inconformes, Luis Artemio Arjona Carrasco, indicó que sus hijos no recibieron la plaza de PAAE, que debió asignárseles a sus hijos y por el contrario, fue entregada al hijo de otro allegado del secretario local del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Es por ello, que los afectados se manifestaron a las afueras de las oficinas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación SNTE sección 25 en Chetumal y exigieron que las claves con las cuales trabajaron 30 años sean asignadas a sus hijos, como se estipula en razón de que no reciben recurso monetario alguno por su plaza, a diferencia de como sucede con los docentes que se jubilan.