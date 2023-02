Un grupo de trabajadores del tramo 7, frente 2, del Tren Maya llegaron pacíficamente en las instalaciones de la Junta de Conciliación y Arbitraje para interponer su queja por considerar que sus derechos laborales son “atropellados”, al no tener las condiciones laborales y el sueldo base suficiente.

Manuel Pool Ramírez, trabajador de la obra, explicó que hace apenas unos días hicieron un paro laborar en la obra, para que el personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) respondiera a sus peticiones, que derivan por la falta de las herramientas y el equipo necesario para laborar en el campo.

“Nos mandan a nosotros a trabajar sin ninguna protección, habiendo víboras en el lugar, y pues la verdad corremos ese riesgo por ese punto y lo de la nóina, porque no nos están entregando ningún papel, original ni copia, además de tener un sueldo bajo”, aseveró.

Indicó que el sueldo es de tres mil pesos a la semana por trabajar de 7 de la mañana a 5 de la tarde, cuando en otros tramos de la obra están pagando más.

Tras realizar este reclamo en una pequeña manifestación, solo obtuvieron la respuesta de que les pagarían 50 pesos la hora extra.

El entrevistado refirió que además de darles un sueldo bajo, personal de la SEDENA al momento de pagarles les hicieron firmar diferentes documentos, el cual al final resultó que uno refiere a que la semana pasada no tuvieron horas extras, e incluso otra donde ellos autorizan su renuncia voluntaria y esto lo consideraron ilegal.

“Ellos solo nos pasaban las hojas no nos dejaban leer y solo nos decían fírmale aquí y firma aquí. Después nos enteramos que es renuncia voluntaria y yo creo que eso está mal, algunos la firmaron porque no saben leer y otros porque nos presionaban para pasar rápido y no nos saben chance de leer”, apuntó.