Chetumal, 25 de Septiembre 2022.- María Elena Lezama Espinosa hizo historia este día al rendir protesta como la primera mujer que gobernará Quintana Roo para el periodo 2022 – 2027, ante un salón de sesiones del Poder Legislativo que congregó a representantes de diversos sectores sociales, políticos y económicos de la entidad para ser testigos de este acontecimiento sin precedentes para el estado.

En su mensaje tras rendir protesta, Lezama Espinoza, del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), anuncio de que enviará al Congreso local una iniciativa de reformas para hacer posible un recorte presupuestal a todos los poderes y organismos autónomos del estado.

“Hoy la Constitución impide tocar estos presupuestos, aun cuando el resto de la sociedad se encuentra en crisis. Hay presupuestos intocables y eso no es justo. Por supuesto que no pretendo debilitar ni poner en aprietos a ningún poder ni organismo autónomo, pero todos estamos obligados a la austeridad”, expresó.

A la sesión solemne de la XVII Legislatura asistieron el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, con la representación personal del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador; el gobernador saliente Carlos Joaquín y el magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, Heyden José Cebada Rivas, quienes fueron recibidos por el diputado Renán Sánchez Tajonar, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política.

En su oportunidad, Sánchez Tajonar diputado por Cozumel (PVEM), aseguró que desde el Congreso de Quintana Roo acompañarán al nuevo gobierno de Mara Lezama en su deseo de transformar al estado.

“Estaremos a la altura del pueblo quintanarroense”, prometió

Ante los diputados de la XVII Legislatura, la ya Gobernadora, Mara Lezama, aseguró que encabezará un gobierno que se distinguirá por el respeto absoluto por la división de poderes y los valores democráticos.

“Nuestra primera labor en esta transformación profunda, es crear una nueva conciencia política y de servicio público que rompa por completo y definitivamente con el pasado; que cumpla con el ‘Decálogo de Principios y Valores del nuevo Gobierno’, y demuestre con hechos, que no somos iguales”, mencionó.

Además, pidió a todos su apoyo y participación para transformar el modelo económico y social de Quintana Roo y para poner en marcha la transformación.

“De mi parte, me comprometo a hacer un gobierno transparente, un gobierno honesto, eficiente, moderno y con sentido social que luche contra la corrupción y los vicios del poder; un gobierno que no mienta no robe y no traicione al pueblo”, puntualizó.

La diputada por Morena y Presidente de la Mesa Directiva del Primer Año de Sesiones, Mildred Ávila Vera, dio la bienvenida a gobernadores, senadores de la República, diputados federales, cuerpo diplomático y demás invitados especiales que se dieron cita en el salón de sesiones del Poder Legislativo.

La Comisión de Cortesía que acompañó a los representantes de los poderes Ejecutivo y Judicial, así como al del Poder Ejecutivo Federal, estuvo integrada por las diputadas Andrea González Loría, María Fernanda Cruz Sánchez, María José Osorio Rojas y el diputado Issac Janix Alanís, todos de Morena. (Infoqroo)