Chetumal, 14 de abril 2022.- La candidata del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) a la gubernatura de Quintana Roo, Mara Lezama Espinoza afirmó hoy que se impulsará la diversificación económica, la inversión en el campo y atenderán las carencias de infraestructura de salud en comunidades del Sur.

Durante una caminata en la colonia Forjadores, insistió en que para tener a la primera mujer gobernadora de Quintana Roo, comprometida con atender las necesidades de la gente de la mano del presidente Andrés Manuel López Obrador, primero hay que arrasar en las urnas el 5 de junio

Asimismo, explicó su interés por escuchar a la gente para tener un plan de gobierno y políticas públicas acordes con las necesidades y que ayuden a cerrar brechas de desigualdad

Mara Lezama, regresó a Chetumal, “ciudad que siempre será la capital”, con un mensaje de esperanza para sus habitantes, a quienes comentó que el gobierno tiene una deuda histórica con ellos y que la Cuarta Transformación impulsará la diversificación económica, la inversión en el campo y atenderá las carencias de infraestructura de salud en comunidades del Sur.

Al encabezar una caminata que partió de la calle Cornelio Lizárraga con José Marrufo de la colonia Forjadores y concluyó en el domo de ese sector, dijo estar feliz de visitar Chetumal, sobre todo por el recibimiento con porras que le hicieron sus seguidores, incluido un grupo de taxistas.

Aseguró a los vecinos que se acercaron a exponerle sus carencias, que gobernará con base en los principios de la Cuarta Transformación: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo y hará compromisos verdaderos, no promesas de campaña.

“Siempre seré clara sobre lo que se puede”.

La candidata morenista, quien usó un sombrero guinda durante el recorrido, caminó entre una multitud de cerca de mil personas que la acompañaron hasta el domo, entre las cuales había familias enteras, quienes se quejaron por el abandono de la colonia, una de las más antiguas de Chetumal. A su paso, uno de los vecinos hizo sonar varias veces un caracol.

Lezama Espinoza precisó que el objetivo de este evento es caminar a ras de piso para escuchar a todas y todos: a los adultos mayores, a las mujeres, los hombres, las y los jóvenes, a las amas de casa, a las madres solteras, a las y los profesionistas.

“Pero sobre todo, nunca más, olvido y abandono”, insistió.

Mara Lezama, quien a lo largo del día habló con representantes de diversos sectores, comentó su interés por escuchar a la gente para tener un plan de gobierno y políticas públicas acordes con las necesidades y que ayuden a cerrar brechas de desigualdad.

“Hay que llevar el mensaje de la Cuarta Transformación calle por calle y casa por casa para que el 5 de junio ganemos en Quintana Roo, pésele a quien le pese y duélale a quien le duela. Morena va a ganar y voy a trabajar de la mano de ustedes”, concluyó. (Infoqroo)