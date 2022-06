Mara Lezama Espinoza se confirmó hoy como la primera mujer en gobernar el estado, al recibir del Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO) la constancia que la acredita como gobernadora electa.

Al concluir la sesión permanente del IEQROO, autoridades electorales ratificaron el triunfo de Mara Lezama con 309 mil 931 votos y realizaron la entrega de la constancia de gobernadora electa.

Mientras tanto, afuera de las instalaciones electorales se organizó una verbena popular a la que asistieron ciudadanos, representantes de organizaciones sindicales, sector salud, magisterio, militantes y simpatizantes de los partidos aliados y hasta un mariachi que se mantuvo tocando, para recibirla con música.

Antes de recibir el documento, Mara Lezama aseguró que el pasado 5 de junio se registró una jornada histórica en la que Morena arrasó y destacó una campaña a ras de piso, de cara a las y los ciudadanos.

“Estamos haciendo historia, por primera vez en Quintana Roo, una mujer de ustedes, del pueblo, una mujer de Morena, de izquierda, una luchadora social, nos avalan 41 puntos arriba del segundo lugar. Morena no sólo ganó sino que arrasó con el 57% de la preferencia electoral, la más amplia de todo el país en las elecciones pasadas”, dijo.

Acompañada por su esposo e hijos, a quienes agradeció su apoyo, manifestó que en el país habrá 7 mujeres gobernadoras lo que deja claro en los hechos que el corazón de la transformación son las mujeres.

“Por eso me comprometí a cumplir el principio fundamental de la Cuarta Transformación: con el pueblo todo sin el pueblo nada”, y emocionada dijo a los presentes “esto no sería posible sin ustedes, no les voy a fallar”, reiteró.