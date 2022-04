Nicolás Bravo, municipio de OPB, 29 de abril 2022.— “En Nicolás Bravo vengo a refrendar mi compromiso con el pueblo de Quintana Roo, con nuestra gente que trabaja arduamente para preservar la tierra y la historia”, sostuvo Mara Lezama, candidata de Morena a la gubernatura, ante cerca de 2 mil personas.

Mujeres y hombres que llegaron a saludarla, lanzaban porras de aliento y, con la esperanza de un mejor Quintana Roo, alzaban sus cartulinas con frases de apoyo, ¡Vamos contigo Mara!, que era respondido por todos los asistentes.

Mara Lezama afirmó “ustedes merecen tener los mismos servicios que los quintanarroenses que viven en Cancún, Playa del Carmen y el resto de las ciudades que se benefician de las bellezas de nuestro Estado: drenaje, luminarias, juegos infantiles, calles pavimentadas y todos los servicios”.

Dijo que para lograrlo trabajará en combatir la corrupción y en recuperar los recursos que le pertenecen al pueblo, además de evitar que

el dinero público, que le pertenece al pueblo, se fugue por enormes grietas.

Entre consignas como “El pueblo unido, jamás será vencido”, dijo que Andrés Manuel López Obrador ha demostrado ser el mejor presidente de la historia de México y que es un hombre congruente entre lo de dice y hace, que volteó a ver a los discapacitados, adultos mayores, estudiantes “y que por primera vez voltea a ver al sureste mexicano”.

Mara Lezama se comprometió a promover el ecoturismo en esta zona y a lo largo de la ribera del río Hondo para generar más y mejores fuentes de empleo, “para que nuestros jóvenes no tengan que emigrar al norte del Estado para conseguir trabajos dignos y bien pagados; pondremos en marcha el Fondo de Recuperación para el Campo, con apoyos para productores rurales que ya se dedican a la cría y venta de ganado”.

La abanderada comento que es tiempo de dignificar el trabajo político y aseguró que gobernará siguiendo el ejemplo y compromiso del Presidente de México, aplicando los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

Antes de concluir, hizo un llamado a la unidad en cada comunidad y municipio de Quintana Roo y a llevar casa por casa, pueblo por pueblo, el mensaje de la Cuarta Transformación, un movimiento al que nadie para porque es el lado correcto de la historia.

Como siempre, luego de terminado el evento, Mara Lezama permaneció en el lugar para hablar con la gente, escuchar sus inquietudes y atender solicitudes de fotografías.