Familiares y amigos, e incluso ciudadanos se solidarizaron con la familia de Landy Guadalupe Pinto Chan y esta tarde salieron a marchar para pedir justicia a la Fiscalía General del Estado y esclarecer su muerte.

La marcha partió del Museo de la Cultura Maya, pasando sobre la avenida Efraín Aguilar y la Andrés Quintana Roo con dirección a la Fiscalía General del Estado, en donde al final colocaron veladoras en la puerta de la Fiscalía, e hicieron gritos de justicia.

La semana pasada se encontró el cuerpo de Landy Guadalupe en las inmediaciones del Centro de Estudios Tecnológicos del Mar (CETMAR) de Chetumal, Quintana Roo.

El hallazgo fue realizado la noche de este miércoles 28 de diciembre entre maleza, al final de la calle Julieta, en la Colonia Zona de Granjas.

Las personas que no hicieron más de 10 minutos al frente de la Fiscalía no fueron atendidas por ninguna autoridad, e incluso no se ha dado a conocer la línea de investigación.