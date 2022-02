Chetumal, 16 de febrero 2022.- Al no encontrar respuesta del Ayuntamiento para el pago de una deuda, mañana a partir de las ocho horas, integrantes de asociaciones de volqueteros realizarán una manifestación por las calles de esta capital, y a la que se les unirían mototaxistas y otras agrupaciones para demostrar su inconformidad por incompetencia de la autoridad.

Antonio González Notario y Luis Adrián Ortiz Jara, líderes de las Asociaciones de Volqueteros Caja Roja y Caja Blanca, respectivamente, coincidieron en que no creen en la palabra de la presidenta municipal, Yensunni Martínez Hernández, pues al comenzar la administración se comprometió en cumplir el adeudo de 373 mil pesos con pagos mensuales, pero no cumplió.

González Notario sostuvo que este movimiento no tiene un trasfondo político, pues la deuda es desde hace cuatro años con el Ayuntamiento y en su momento el anterior secretario general hizo el esfuerzo para buscar el acercamiento con los entonces presidentes municipales Luis Torres Llanes y luego con Otoniel Segovia Martínez.

“Con esta administración hubo un acuerdo verbal y fue antes de que me invitan a participar en la administración municipal. No hay ningún berrinche, sino una exigencia de los transportistas por una deuda”, aseguró González Notario, despedido en diciembre pasado como Secretario de Transporte de Othón P. Blanco.

Con respecto al servicio de recolección de basura, dijo que con los 10 camiones que hay no es suficiente, y recordó que hace algunos fines de semana suspendieron el servicio.

“Cabe señalar que camiones rentados por lo que hay que utilizarlos y no dejarlos estacionados”, dijo y descartó que, en el caso de Caja Roja, no están interesados en participar en la recoja de basura porque las características de sus unidades no cumplen con esa función.

Ortiz Jara manifestó que la protesta será pacífica, con la finalidad de informar a la gente la problemática por la que pasan los transportistas, aseveró que no van afectar a la ciudadanía y ya se les acercaron otros grupos de volqueteros, y agrupaciones como mototaxistas para unirse al movimiento. (Infoqroo)