Chetumal, 26 de junio 2022.- Russell René García Sánchez, capitán de Puerto de Xcalak, manifestó que actualmente aunque son un puerto fronterizo no es factible que embarcaciones provenientes de Belice puedan entrar a territorio nacional a través de ese punto,

“Aunque alguna embarcación que venga de Belice desee ingresar a través de Xcalak no se puede. No hay flexibilidad por la sencilla razón de que no tenemos un Instituto Nacional de Migración y también nos falta Sanidad Internacional”, manifestó.

El capitán manifestó que las mencionadas autoridades son las primeras que deben estar en un arribo o un despacho para viajes internacionales.

En los casos de embarcaciones que han llegado de Belice, dijo que se les indica que tienen que ir a Mahahual, y por lo general prefieren regresar de dónde vinieron.

Admitió que de contar con migración y sanidad internacional ayudaría a detonar la zona de Xcalak, pero esa decisión corresponde a instancias federales. (Infoqroo)