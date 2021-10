Chetumal, 11 Octubre.- El ex presidente municipal de Lázaro Cárdenas, Nivardo Mena Villanueva, hizo públicas sus aspiraciones de ir en busca de la candidatura de la gubernatura de Quintana Roo, por el Partido Acción Nacional, aunque no descartó sumarse a otra fuerza política, en caso de que este instituto político no le tome en cuenta.

En conferencia de prensa en esta capital del estado, dio a conocer su aspiración para participar en la contienda de 2022, en caso de que algún partido político le favorezca, previendo el posible cierre de las puertas del PAN, al cual representó.

“Los ciudadanos de Chetumal son los primeros en enterarse oficialmente, en compañía de muchísimos líderes del estado, tengo la intención de llegar a ser candidato a Gobernador de Quintana Roo”, afirmó.

Indicó que su trayectoria política le ha permitido conocer aspectos y necesidades de la entidad con lo cual, dijo, se ampara para trabajar y buscar esa candidatura.

Señaló además que, durante su administración municipal, conoció muchas necesidades en la zona maya, por la cual realizó el trabajo que pudo con los recursos que logró obtener, no solo del estado, sino también de la Federación.

Reiteró que actualmente mantiene cercanía y amistad con el Partido Acción Nacional, instituto político por el cual anunció irá en pos de alcanzar dicho espacio, con miras a participar en el proceso electoral de 2022, aunque de no ser considerado, buscará hacer amistad con otras fuerzas para lograr su objetivo. (Infoqroo)