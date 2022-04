Chetumal, 03 de abril 2022.- “Vergüenza debería tener Mara y, en lugar de pedir el voto, debería pedir perdón por no haber ayudado a la gente a pesar de haber recibido el apoyo del Presidente y del gobernador”, dice el mensaje de Laura Fernández Piña en sus redes sociales que aprovechó los primeros minutos del día de campaña para “pegar primero”.

Fernández Piña cuestionó que Mara ha gobernado Cancún los último cuatro años, “asómate a Cancún, ve como está, nunca había estado tan mal. Hoy Cancún está abandonado”, dice en el video. Y describe: «Las calles dan pena, los servicios públicos son pésimos y la inseguridad está desatada».

Aunque en la campaña pasada fue candidata del Partido Verde y caminó con Mara Lezama, no ahorró munición gruesa. “No se confundan, votar por Mara no es votar por Morena, es votar por el Verde. Mara es la Niña Verde”, lanzó. Y cerró: “No sé si debamos perdonar a Mara, lo que sí sé es que no pudo con Cancún y mucho menos podría con Quintana Roo”.

“No quiero que el futuro de nuestras familias quede en manos del Verde. «Yo sí puedo con el reto, te lo garantizo», finaliza.