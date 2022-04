Chetumal, 27 de abril 2022.- El Presidente Estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en Quintana Roo, Faustino Uicab Alcocer, exigió acciones contundentes para terminar con la violencia política contra las mujeres.

“Ya no podemos permitir que existan estas situaciones, luego de que otra candidata de la Coalición Va Por Quintana Roo, Kira Iris, denunciara ante el IEQROO, violencia política”, expresó.

“Kira no está sola, nos solidarizamos con nuestra candidata a diputada por el Distrito 10, quien ha sido víctima de violencia política, a través de calumnias en redes sociales, incluso con publicidad pagada, con el fin de dañar su imagen y ponerla en desventaja. Estas situaciones no pueden seguir pasando, se requiere acciones contundentes para terminar con la violencia contra las mujeres, y exigimos que las autoridades competentes tomen cartas en el asunto”, subrayó.

Añadió también que no es un tema de colores partidistas, que ningún tipo de violencia contra la mujer es aceptable.

“Ninguna candidata, y ninguna mujer, sin importar sus circunstancias, debe ser víctima de violencia”, subrayó.

“Somos más los buenos, no pueden seguir existiendo campañas negras para denostar a mujeres y limitar su participación política, la falta de argumentos y propuestas no es pretexto. Nosotros seguiremos trabajando para demostrar a las mujeres que no están solas, y desde nuestras trincheras, seguiremos buscando las vías para poner fin a todo tipo de violencia contra las mujeres”, finalizó. (Infoqroo)