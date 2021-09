Chetumal, 21 de septiembre .- A dos semanas de haber iniciado las clases, los comercios de la ribera del rio Hondo no superaron las expectativas del alza en las ventas, al quedarse en apenas un 40%, cuando esperaban alcanzar hasta un 80% a la alza.

Cristian Ek Castillo, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en río Hondo, señaló que la causa principal fue que los alumnos se mantienen en clases virtuales. “Estábamos sobre un 20% y 30%, ya con estas clases presenciales estamos al 40%, pero no se dio más porque desgraciadamente no todos estuvieron de acuerdo con regresar a las aulas, entonces ahí es donde las perspectivas que se tenían al respecto no se cumplieron”, indicó.

Sí hubo movimiento continuo en las papelerías de la zona, principalmente con la venta de mochilas y las libretas, pero no fue lo que se esperaba.

Indicó que el regreso a clases presenciales representaba un aliciente para el pequeño comercio, que se ha visto severamente afecto con la pandemia del Covid-19, sobre todo por las restricciones en horarios al inicio de la pandemia que llevaron al cierre permanente de algunos comercios.

Además de la pandemia, está el factor económico, muchos padres de familia se han visto afectados en su economía y por eso muchos también habrían optado que sus hijos permanezcan en clases a distancia.

“Y es las clases presenciales implicaban la compra de más útiles escolares, mochilas, uniformes, gastada, alimentos, etcétera, entonces creo que también ha influido para que no regresaran muchos a las aulas en este ciclo escolar”, acotó

Ek Castillo agregó que las papelerías ubicadas en diversos puntos de la ribera del río Hondo no se han logrado recuperar en este mes.

“Y es que con la primera quincena del regreso no se vio reflejada la compra de los artículos más buscados como las libretas, colores, plumas y material escolar”, comentó.

A decir de los propietarios consultados, se debe a que una gran parte de los padres de familia están “quebrados”, y por el hecho de que la mayoría de sus hijos no están en línea se redujo la cantidad de material escolar.