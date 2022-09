Chetumal, 26 de Septiembre 2022.- El líder estatal del PRI, Pedro Flota Alcocer, sostuvo que el actual es momento de reconciliación con la sociedad quintanarroense y de acabar con la división de colores, para tener un cambio de fondo en beneficio de los pobladores de Quintana Roo, principalmente procurando lograr el retrasado equilibrio del sur con el norte de la entidad.

Al referirse al inicio, ayer, del mandato de Mara Lezama como Gobernadora de Quintana Roo, el priísta dijo que no existen excusas para frenar los trabajos y las promesas a realizar, ya que es momento de cumplirlas y que las esperan con ansias.

“Esperamos un cambio de fondo en todo sentido y en todos los temas, desde luego, tiene que ver con la actividad económica, por supuesto con la seguridad, pero también tiene que ver con la necesaria reconciliación de la sociedad quintanarroense”, afirmó.

Refirió que con el inicio de la nueva administración es necesario acabar con ese divisionismo y lograr ese equilibrio tan anhelado de la zona sur con la zona norte de la entidad.

Sin embargo, aseveró que al momento de presentarse acciones para crítica o señalamiento, las autoridades serán cuestionadas para evitar una afectación mayor, es decir, al momento de la aplicación de recursos serán revisados de manera minuciosa, para verificar que cumpla a cabalidad, además de no permitir mayores endeudamientos.

“Seremos una oposición naturalmente fuerte y crítica, pero no vamos a ser oposición que se oponga a todo porque sí, pues nosotros nos quejamos muchas veces de esa oposición que sin razonar refutaba cualquier cosa.

“Nosotros, sí, seremos una oposición de cosas que realmente no tienen cabida, como ceder nuestro territorio o aprobar empréstitos”, aseveró el líder tricolor.

Flota Alcocer pidió a la administración estatal entrante revisar bien el proceso de entrega-recepción y no proteger a ex funcionarios, ya que todo debe ser revisado conforme a la Ley marcada y aplicar las sanciones correspondientes en caso de ser necesario, ya que la Ley no debe ser aplicada para desarrollar una persecución políticas o como pretexto para cumplir venganzas. (Infoqroo)