Chetumal, 29 de Junio 2022.- El gobierno federal no acepta que su estrategia contra la delincuencia fracasó y sigue permitiendo que el crimen organizado opere impunemente en el país, donde el número de muertos ha roto todos los récords en la historia, consideró el Presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Quintana Roo, Pedro Flota Alcocer.

“La violencia y los homicidios no solo son datos duros, no solo son estadísticas, son familias mexicanas lastimadas, hijos, madres, padres que ya no están con nosotros.

Por ejemplo, suman 37 periodistas asesinados en el sexenio y ahora México tiene 8 de las 10 ciudades más peligrosas del mundo. Tan solo en el mes de mayo se reportaron 30 mil muertos y esto es casi más de 100 muertos por día” enfatizó el dirigente estatal priista, tras el anuncio hecho por el líder nacional, Alejandro Moreno Cárdenas en el sentido de que van a pedir una reforma constitucional para facilitar la adquisición legal de armas.

Es por ello que en el PRI, no nos vamos a detener, seguiremos insistiendo al Gobierno Federal que cambie de estrategia; lo decimos con claridad: este gobierno ha sido ineficaz, ineficiente, inexperto, con falta de conocimiento, con falta de experiencia, prácticamente se ha perdido el control del país y está en manos del crimen organizado, añadió.

Por eso es momento de hacer propuestas puntuales, contundentes y que el pueblo de México las reconozca. De ahí que nos parezcan un acierto las iniciativas que nuestros diputados federales presentaran para no militarizar a la policía y a las Fuerzas Armadas, que haya capacitación, formación, equipamiento y mejores salarios.

Asimismo, actualizar la Plataforma México de Seguridad para trabajar en conjunto con las entidades federativas y, de esa manera, modernizar y asegurar con tecnología los archivos criminales..

“Hoy tenemos que trabajar todos juntos para asegurar un mejor presente para niños, adolescentes y para todos los mexicanos. Es tiempo de recuperar nuestras calles, nuestras colonias y, a falta de que el Estado mexicano lo haga, debemos contar con nuestros vecinos, hay que organizarnos, hay que defender la casa, defender a la familia.”, finalizó Pedro Flota Alcocer. (Infoqroo)