Chetumal, 6 de Octubre 2022.- Prestadores de servicios turísticos de Mahahual están en plena temporada baja, que abarca los meses de septiembre y octubre, sin embargo, esperan que con el poco turismo que arriba vía terrestre y los cruceristas, tengan el ingreso suficiente para la operatividad.

El vicepresidente de la Asociación de Prestadores Turísticos de la Costa Maya Rodolfo Espadas Ixte aseguró que han sido programados 24 cruceros los que atraquen al puerto de Gran Costa Maya, durante este mes, más los hoteles flotantes que sean desviados hacia este destino derivado de las condiciones climáticas en el Mar Caribe y Océano Atlántico.

Comentó que espera llegue un 30 o 40 por ciento de su capacidad y de estos solo arribaron al poblado, lo cual se considera como algo de baja actividad.

Espadas Ixté detalló que cuando un crucerista llega al poblado de Mahahual, la derrama económica no es tan buena, ya que no todos gastan igual, pues algunos ya tienen reservaciones para disfrutar de su estadía, y los que no, apenas dejan un ingreso per cápita de 500 a mil dólares en promedio.

También dijo que si bien existe un poco de turismo en el lugar, su aportación económica apenas alcanza para sacar los gastos de operación que generan diariamente. (Infoqroo)