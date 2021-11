CHETUMAL, 13 de noviembre.— El gobernador Carlos Joaquín González alertó sobre el inicio de una cuarta ola de la pandemia de COVID-19 y conminó a los quintanarroenses a evitar “a toda costa” su impacto.

La advertencia se da a cuatro semanas de que el estado entró a la primera fase del semáforo epidemiólogo verde.

También en las últimas horas se informó que a partir del próximo lunes para la Federación serán 31 las entidades que estarán en semáforo verde. Solo Baja California Norte continuará en naranja.

A través de un mensaje en sus redes sociales, el gobernador Carlos Joaquin dijo que Austria registró un nuevo récord de contagios y Alemania tuvo el viernes uno de sus peores días en casos y fallecimientos en lo que va de la pandemia #COVID19.

“La cuarta ola ha iniciado en el mundo, evitemos a toda costa su impacto en QuintanaRoo. ¡Vacúnate!, usa cubrebocas! #PonteVIVO”, escribió en Twitter.

Enfatizó que no hay que bajar los brazos en ninguno de los municipios, pues el virus sigue presente, hay que estar atentos para no afectar los procesos de recuperación económica.

El mandatario estatal pidió evitar las aglomeraciones, cuidar la sana distancia, usar siempre cubrebocas y gel antibacterial.

“Nuestros jóvenes de chalecos y gorras amarillas están precisamente con la encomienda de recordar a la ciudadanía a mantener los protocolos y de apoyar a la gente”, indicó.

También mencionó que habrá que ser cuidadosos en los aforos de los restaurantes, ya que, aunque seguimos en el color verde del semáforo epidemiológico, se está en una primera etapa que pone ciertas restricciones.

“Hay mucha gente que siente que ya estamos libres de esta situación, cuando la realidad es que no es así. Todavía sigue la covid-19 por lo que debemos de cuidarnos”, advirtió.

De hecho, señaló que en otros lugares del mundo hay noticias de que comienzan a registrar rebrotes y eso es lo que justamente no quieren que suceda en Quintana Roo, pues afectaría la actividad turística, que es de la que depende gran parte de la economía de la entidad.

Carlos Joaquín informó que en el transcurso de la semana les llegaran vacunas para segundas dosis de Astrazeneca, Pfizer, Sinovac y Cansino.

De esta última, admitió que hay cierta renuencia, debido a que Estados Unidos no la aceptó, y ante esta situación se generó una mala percepción de que no sirve, cuando no es así.

“Es una vacuna adecuada, pero comercialmente Estados Unidos no la aprobó”, añadió.

Hasta el viernes en Quintana Too hay 392, de los cuales 123 están hospitalizados y 269 se mantienen aislados socialmente